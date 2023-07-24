Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании травмирования ребенка в нижегородской «Швейцарии» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования травмирования ребенка в нижегородском парке «Швейцария». Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Как отмечается, инцидент произошел в июле прошлого года. Шестилетняя девочка получила серьезную травму пальца, когда каталась на карусели. В результате поврежденную часть пальца ей ампутировали.

О каком конкретно случае идет речь в сообщении СК, неизвестно. Однако резонансный случай произошел в парке "Швейцария" летом 2021 года: там девочке оторвало палец во время катания с горки. Как полагает следствие, в случившемся виноват начальник производства завода по изготовлению металлических конструкций, который не обеспечил должного контроля качества выпускаемой продукции. Похожий случай также произошел недавно в Кстове, где двухлетний мальчик лишился пальца на детской площадке.

В СУ СК России по Нижегородской области по данному факту расследуют уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю СУ СК России по Нижегородской области Дмитрия Канонерова доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.