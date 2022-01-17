Назван виновный в травме девочки, которой оторвало палец в парке «Швейцария» летом 2021 года

Инцидент произошел через несколько дней после открытия парка "Швейцария". Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела по факту инцидента, произошедшего в парке «Швейцария», где ребенку оторвало палец во время катания с горки. Как полагает следствие, в случившемся виноват начальник производства завода по изготовлению металлических конструкций, который не обеспечил должного контроля качества выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, несчастный случай произошел 28 августа 2021 года – через несколько дней после открытия обновленного парка. Пятилетняя девочка, катаясь с горки, получила серьёзную травму пальца.

Сразу после случившегося горку демонтировали. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Травмирование девочки произошло в процессе перемещения ее по участку скольжения металлической горки и попадания пальца правой руки в зазор, образовавшийся между защитным бортом и участком скольжения металлической горки. Указанный дефект произошел из-за допущенного на производстве конструктивного недостатка в виде чрезмерной зачистки сварного шва механической шлифовкой, - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, но, к сожалению, фалангу пальца пришлось ампутировать. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенку причинен средней тяжести вред здоровью.

Подозреваемый свою вину признал и компенсировал пострадавшей семье материальный ущерб. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Злосчастную горку из парка тут же демонтировали, а эксплуатацию других горок этого производителя приостановили. Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, здоровья потребителей».

Подозреваемым по делу проходит начальник производства завода по изготовлению металлических конструкций – именно он должен был обеспечить качество и безопасность изделий. К слову, свою вину он признал и уже возместил материальный ущерб, заявленный родственниками пострадавшей девочки.

В настоящее время подозреваемому назначены меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.