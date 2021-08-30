Прокуратура проводит проверку по факту травмирования девочки в нижегородском парке

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту травмирования девочки в парке "Швейцария". В результате несчастного случая ребёнку пришлось ампутировать фалангу пальца. Данные о проверке размещены на официальном сайте ведомства.

– Проведение проверки поручено прокурору Приокского района города Нижнего Новгорода, которому предстоит дать оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об оказании услуг, – сообщили в прокуратуре. – При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования.

В администрации Нижнего Новгорода добавили, что мэр города Юрий Шалабаев, ввиду инцидента, поручил ответственным лицам принять меры для недопущения подобных случаев не только в "Швейцарии", но и на других детских площадках города, где есть такие же горки, как та, на которой получила увечье девочка.

– На данный момент горка, где произошёл инцидент, демонтирована. Персонал и генподрядчик в парке проводят ежедневный мониторинг всех горок и аттракционов. Эксплуатация горок того же производителя, на которой пострадал ребёнок, на данный момент приостановлена. Они огорожены сигнальной лентой. Персонал ведёт разъяснительную работу с посетителями, – заверили в мэрии. – Ребёнку оказывается вся необходимая помощь. Дирекция парка находится на прямой связи с родителями и помогает по всем возникающим вопросам.

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