«Кровь шла фонтаном, торчала кость»: Двухлетнему малышу отрезало палец на детской горке в Кстове

Двухлетнему малышу отрезало палец на детской горке в Кстове. Фото: Предоставлено героем публикации

Сегодня все нижегородские паблики облетела ужасная новость: двухгодовалый ребенок лишился пальца, катаясь на детской горке в Кстове. Трагедия случилась вечером 3 июля: молодая мама Виктория Белоусова с сыном Ильей пришла на детскую площадку в центре города, не подозревая, чем для них обернется обычная прогулка. А уже через некоторое время кричащего от боли малыша на «скорой» везли в больницу. Часть его крохотного пальчика, наспех завернутая в салфетку, лежала отдельно… Подробности произошедшего «КП – Нижний Новгород» рассказала сама Виктория.

«Ничего не соображала от шока»

- Это произошло настолько резко и в один миг, что я даже не поняла, как это случилось, - призналась девушка. - Хотя перед самим съездом я проверила, чтобы левая рука ребёнка была не на этом спуске, а чтобы он держался за бортик, так как за правую руку держала его я, чтобы при спуске он не ударился.

Однако во время спуска малыш внезапно заплакал – по истошному крику мама сразу поняла, что что-то случилось.

- Я опустила голову на ручку, а из пальчика фонтаном шла кровь и торчала одна лишь кость, - с ужасом вспоминает девушка. - Пальчик я увидела только когда немного пришла в себя и поняла, что произошло. Я завернула его в салфетку и отдала «скорой». С ребёнком поехал папа, так как я ничего не соображала от шока и истерики.

Малыш с мамой сейчас находятся в больнице. Фото: Предоставлено героем публикации

Турне по больницам

Сначала мужа и сына Виктории привезли в Кстовскую ЦРБ – там дали направление и отправили в детскую областную больницу в Нижний Новгород. При травматической ампутации конечности врачи могут ее «пришить», если были соблюдены все правила: срок хранения пальцев достигает 16 часов при условии пребывания в холоде. К сожалению, в случае с Ильей пальчик восстановить не удалось – мальчик навсегда остался без верхней фаланги.

- Палец к тому времени уже долго был не в холоде, и врач сказал, что если бы его пришили, то, скорее всего, он бы не прижился, и развилась гангрена, - вздыхает молодая мама. Мы направили запрос в региональный минздрав с просьбой прокомментировать действия медиков, и вот что нам ответили:

«Первую медицинскую помощь ребенку оказали сотрудники Кстовской ЦРБ. Далее бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу, где ему была успешно проведена операция».

Виктория с ребенком не раз гуляла на этой площадке - ничего подобного никогда не случалось. Фото: Предоставлено героем публикации

Сейчас Илья вместе с мамой находится в травматологическом отделении детской областной больницы. Врачи делают все необходимое, чтобы маленький пациент как можно скорее реабилитировался после травмы. По словам Виктории, сейчас малыш чувствует себя хорошо: смеётся, бегает, играет. Хотелось бы надеяться, что у него не останется воспоминаний на всю жизнь об этом страшном случае. В отличие от взрослых, которые до сих пор находятся в стрессе от произошедшего.

Горке нет и года

Как выяснилось уже после случившегося, причиной трагедии стала поломка горки: ее покатая часть с одной стороны отошла от бортика, и образовалась щель, в которую и попал пальчик Ильи. Визуально этого не было видно, поэтому родители не могли уберечь мальчика от случившегося.

Сразу после случившегося горку обнесли лентой и отремонтировали. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Эта злополучная горка является частью деревянного городка, установленного во время благоустройства площади Ленина в 2022 году. С момента установки игрового комплекса не прошло и года, а горка уже начала разваливаться. По иронии судьбы она расположена прямо за администрацией Кстовского округа - на фотографии, опубликованной Следственным комитетом, видно, что горка стоит как раз на фоне здания мэрии.

О неисправности знали

Как выяснилось, о неисправности горки чиновники знали еще за несколько дней до происшествия – по информации Кстовской администрации, нарушение целостности сварного шва обнаружили 28 июня в процессе обхода площади Ленина.

- В этот же день в адрес подрядчика - ООО АВЕН-НН - была направленна претензия о незамедлительной замене объекта. На время до замены горка была огорожена сигнальной лентой, - рассказали в мэрии.

Видимо, полиэтиленовая лента, по мнению ответственных лиц, служила железным гарантом безопасности детей. Но подрядчик не спешил устранять неисправность, а лента исчезла. Скорее всего, ее сняли дети постарше, ведь визуально никаких дефектов видно не было. Опасная горка простояла так ровно до тех пор, пока на ней не покалечился ребенок. Как только это произошло, на следующий день всё отремонтировали.

- 4 июля горка была заменена, признана безопасной и введена в эксплуатацию, - отчитались в администрации Кстовского района.

То есть, получается, о неисправности знали все, кроме родителей пострадавших детей, но трагедии не предотвратили.

Пострадавших как минимум двое

По словам Виктории, они и раньше гуляли в этом городке, но никаких нареканий к игровым элементам до этого не было. А в этот раз, как выяснилось, жертвой опасной горки стал не только маленький Илья, но другому ребенку повезло больше – пальчик остался на месте.

- С виду горка смотрелась абсолютно безопасно, но как потом, уже после травмы, мы стали смотреть, у неё дно отошло с одной стороны, а край у этого дна, острое, как нож. У малышей пальчики маленькие, и они попадают в эту ужасную щель, в итоге вот результат. У нас был глубокий порез, – поделилась мама пострадавшего малыша Маргарита.

Сколько еще детей могло пострадать на этой злосчастной горке, пока неизвестно. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи – СК начал доследственную проверку. Также семья Виктории обратилась в прокуратуру.

Еще был случай

Аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде 28 августа 2021 года - в парке «Швейцария» пятилетней девочке оторвало палец во время катания с горки. Это случилось через несколько дней после открытия обновленного парка. Судя по информации СК, причина такая же: зазор, образовавшийся между защитным бортом и участком скольжения металлической горки.

- Указанный дефект произошел из-за допущенного на производстве конструктивного недостатка в виде чрезмерной зачистки сварного шва механической шлифовкой, - пояснили тогда в СУ СК России по Нижегородской области.

Подозреваемым по делу проходил начальник производства завода по изготовлению металлических конструкций – именно он должен был обеспечить качество и безопасность изделий. Он возместил причиненный девочке ущерб и был оштрафован на 40 тысяч рублей.