Давид Мелик-Гусейнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области

В должности министра здравоохранения он проработал более трёх лет. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Давид Мелик-Гусейнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области. На эту должность он был назначен в мае 2020 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

– Он приступил к работе ровно в тот день, когда в регионе был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Но в итоге мы справились с пандемией достойно! И это отмечено на федеральном уровне, – подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора, в этой должности Давид Мелик-Гусейнов решал острые вопросы с тяжелыми пациентами, оборудованием, транспортировкой, препаратами.

– Я лично видел его искреннее участие в судьбах людей, конкретных пациентов, которые находились на грани, его сочувствие и готовность помогать во всем. В непростых ситуациях он для оперативного решения вопросов покупал препараты за свой счет. Он и сейчас переживает за всё и за каждого, пропуская через себя каждую ситуацию и историю, – отметил глава региона.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» рассказывала, чем запомнился нижегородцам Давид Мелик-Гусейнов на посту министра здравоохранения.

Также накануне в социальных сетях стали появляться посты касательно Давида Мелик-Гусейнова. В одном из них говорилось о том, что министр может покинуть свой пост. Параллельно появилась официальная информация, что он может перейти на более высокую должность и заниматься другим направлением.

Спортивные инсайдеры утверждали, что министр здравоохранения станет генеральным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» вместо Равиля Измайлова.