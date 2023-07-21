Давид Мелик-Гусейнов может стать генеральным директором ФК «Пари НН». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов может стать генеральным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил в своем телеграм-канале политический обозреватель Андрей Вовк со ссылкой на собственные источники.

- Спортивные инсайдеры утверждают, что замгубернатора, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов станет генеральным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» вместо Равиля Измайлова. Ждем официальную информацию, - написал он.

Слухи об отставке Мелик-Гусейнова появились два дня назад. Местные телеграм-каналы прочили ему повышение и переезд в Москву, однако последнее опровергли в региональном правительстве.

- Планируется, что Давид Мелик-Гусейнов продолжит свою работу в Нижегородской области и займется очень важным направлением, в котором нужен свежий подход и очень пригодятся отличные менеджерские качества Мелик-Гусейнова, - заявили в областной администрации.