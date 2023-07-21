Защищал врачей, посещал «красные зоны» и усыновил ребёнка: Чем запомнился нижегородцам Давид Мелик-Гусейнов на посту министра здравоохранения

Давид Мелик-Гусейнов провел в должности министра здравоохранения Нижегородской области более трёх лет. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Давид Мелик-Гусейнов провел в должности министра здравоохранения Нижегородской области более трёх лет. За это время в регионе произошло много событий, среди которых борьба с пандемией коронавируса, капитальный ремонт и оснащение медучреждений, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и развитие санавиации. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» рассказывает, чем запомнился нижегородцам Давид Мелик-Гусейнов на посту министра здравоохранения.

Посещал «красные зоны» во время пандемии COVID-19

После своего назначения Давид Мелик-Гусейнов с готовностью и решительностью взялся за свою новую работу. Перед ним стояло много задач, ведь в регионе, как и по всему миру, активно распространялся коронавирус.

Неоднократно министр наведывался в «красные зоны» нижегородских больниц и общался с пациентами. Естественно, не забывал чиновник и про меры предосторожности – больных он навещал вакцинированным и в специальном защитном костюме. Тогда приходилось решать вопрос организации коек «долечивания», экстренно искать больше сотрудников и призывать людей делать прививки от COVID-19.

– Нет доверия – нет успеха. Формула проста. Это уже для тех, кто ещё не попал в больницу. Кто думает, что весь этот ковид – мыльная опера, не заслуживающий доверия сюжет. Я уверен, ковид заставит нас больше доверять друг другу. Иначе не победим. А победа уже так близка, – сообщал в личном телеграм-канале Давид Мелик-Гусейнов.

Защищал медиков в любой ситуации

На протяжении нескольких лет Давид Мелик-Гусейнов в любой ситуации вставал на сторону медиков и врачей. Защищать их приходилось от оскорблений и нападений, лживых и необоснованных жалоб.

Бывало, что вступаться приходилось и тогда, когда хамское и грубое поведение со стороны врачей было доказано. Тогда министр проводил с медиками профилактические беседы, а нижегородцам объяснял, что на действиях врачей сказывается напряжённый труд.

Например, взять ситуацию с врачом-педиатром из Автозаводского района. Как отмечали нижегородцы, во время визитов на дом врач начинал вести себя грубо. Он заходил в комнату в грязной обуви, отказывался надевать бахилы и даже мыть руки. Даже была видеозапись с камеры домофона, где видно, как местный врач не скупится на нецензурную брань.

– Да, были эмоции. И есть причина – тяжелая работа и ответственность. Все это не оправдывает эмоций. И мы с доктором договорились, что он будет более сдержанным. А мы поможем. В том числе психологически, – объяснил в соцсетях Давид Мелик-Гусейнов. – Но очень важно из этой истории всем вынести простой урок жизни. С пониманием отнестись к сложной работе медиков. А медикам держать себя в руках.

Напоминал врачам правила хорошего тона и боролся с бумажными объявлениями

Приходилось Давиду Мелик-Гусейнову напоминать врачам правила хорошего тона при общении с пациентами. Для медиков тогда разработали целый список стоп-слов, которые не стоит употреблять в речи, а также предложили замены. Например, вместо «Ничем не могу вам помочь» рекомендовали говорить «Вы можете сделать…».

– Общаться надо правильно! Но, безусловно, это дорога с двусторонним движением. В этом и выражается партнёрство медицины и пациента, – напомнил Давид Мелик-Гусейнов.

А не так давно министр поручал нижегородским больницам избавиться от бумажных объявлений в коридорах. По мнению Давида Мелик-Гусейнова, они только обесценивают проведенные ремонтные работы и создают «жуткий» вид.

– Посещая наши медицинские организации, я сам часто срываю эти бумажки с дверей и в коридорах. Иногда даже тексты в них устарели. Но снять их забыли, – рассказал нижегородский министр здравоохранения.

Поработал помощником в бригаде «скорой»

Как министр Давид Мелик-Гусейнов решал не только сложные вопросы по модернизации всей системы здравоохранения, но и примерял на себя роли «врачей». Так, нынешней зимой чиновник поработал помощником в бригаде скорой помощи. Ему было важно посмотреть на работу системы глазами самих медиков и выделить задачи по её улучшению.

– 40% вызовов – нецелевые. Поломался тонометр, болит голова и можно ли принять цитрамон, прикусила язык, плохое настроение, первый подъем температуры до 38, однократная рвота и т.д. Конечно, новые необычные ощущения нашего организма могут вызывать беспокойство. Важно понять, скорая спасает, а не лечит, – напоминал тогда нижегородцам министр.

Усыновил ребёнка

Зимой 2021 года выяснилось, что Давид Мелик-Гусейнов усыновил ребенка из детского дома в Нижегородской области. Об этом поступке жителям региона рассказал губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопрос подписчицы, которая спросила, почему должность главы Минздрава занимает человек без профильного образования.

– Этот человек без медицинского образования посетил по несколько раз все красные зоны и практически все больницы в регионе, – напомнил глава региона. – Человек, который душой болеет за каждого пациента, врача и медработника. Парень, который усыновил нижегородского ребенка. Одного. Но дал ему семью. А вы усыновили? И для точности, у Давида есть профильное образование. Организация здравоохранения.