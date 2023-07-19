Давид Мелик-Гусейнов может перейти на более высокую должность . Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Министр здравоохранения Нижегородской области и заместитель губернатора региона может перейти на более высокую должность. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Как отмечается, Давид Мелик-Гусейнов продолжит работать в правительстве, но уже будет заниматься другим направлением, в котором нужен новый подход.

- На данный момент Давид Мелик-Гусейнов продолжает занимать пост заместителя губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области, - подчеркнули в правительстве.

Напомним, новость об уходе Мелик-Гусейнова с поста появилась сегодня утром. Давид Мелик-Гусейнов стал заместителем главы региона в 2020 году, а с началом пандемии коронавируса возглавил региональный Минздрав.