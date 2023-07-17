Улицу Бекетова в Нижнем Новгороде полностью открыли для движения

Улицу Бекетова полностью открыли для движения после ремонта.

В Нижнем Новгороде завершился ремонт на улице Бекетова: 17 июля дорогу полностью открыли для движения. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил читатель.

- Еще вчера здесь стояли бетонные блоки, а сегодня дорога полностью свободна. Наконец-то перестанем стоять в пробках! – порадовался нижегородец.

Напомним, движение по улице Бекетова в Советском районе ограничили в конце марта. Все это время здесь велось строительство участка распределительного газопровода протяженностью 7,7 км. Перекрывать дорогу не пришлось, но движение было ограничено на участке от проспекта Гагарина до улицы Шорина, из-за чего здесь постоянно образовывались огромные пробки. Кроме того, был временно отменен троллейбус №13, следовавший по маршруту Площадь Минина – микрорайон Щербинки-2.