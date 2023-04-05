Прокладку газопровода на Бекетова завершат в Нижнем Новгороде к 30 июня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокладку газопровода на улице Бекетова в Нижнем Новгороде должны завершить к 30 июня 2023 года. Об этом сообщает «Newsroom24» со ссылкой на МКУ «Административно-техническую инспекцию города Нижнего Новгорода».

В связи с прокладкой инженерных сетей на улице Бекетова от проспекта Гагарина до улицы Шорина с 27 марта было ограничено движение транспорта по одной полосе. Кроме того, с 25 марта временно приостановили движение троллейбусов №13 по маршруту Площадь Минина – микрорайон Щербинки-2.

Это привело к заторам от улицы Нартова до проспекта Гагарина, которые образуются не только в часы пик, но и по выходным.

В администрации Советского района отметили, что работы на газопроводе, начавшиеся 27 марта, закончатся до 30 июня.

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