Троллейбус №13 в Нижнем Новгороде отменят на месяц с 25 марта. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

В Нижнем Новгороде с 25 марта временно приостановят движение троллейбусов №13 по маршруту Площадь Минина – микрорайон Щербинки-2. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области (ЦРТС).

Причиной остановки троллейбусов стал ремонт газопровода высокого давления, расположенного на проезжей части. На время проведения работ будет увеличено количество троллейбусов №31, которые компенсируют пассажирам маршрут от Дворца спорта до Щербинок.

По улице Ванеева дополнительно пустят троллейбусы №9 и №17, чтобы пассажиры не ощущали неудобств из-за временной отмены троллейбуса №13, а по Бекетова – автобусы А-72. При этом в автобусе будет действовать «троллейбусный» проездной документ.

Троллейбус №13 не будет ходить примерно месяц – точные сроки будут зависеть от хода ремонтных работ.