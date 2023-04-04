Внушительная автомобильная пробка образовалась на улице Бекетова в Нижнем Новгороде

Пробка образовалась на участке до остановки "Улица Нартова". Фото: Яндекс.Пробки

Огромная пробка образовалась на улице Бекетова в Нижнем Новгороде 4 апреля. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.Пробки. Согласно информации, полученной с интернет-сервиса, пробка растянулась до светофора перед остановкой «Улица Нартова». По противоположной стороне также наблюдается затор от Светлогорского переулка до поворота на проспект Гагарина. Аналогичной информацией делятся автолюбители в соцсетях.

- На Бекетова от Дворца спорта до Нартова огромная пробка. На проезжей части улицы начали ремонтировать газопровод высокого давления. Продлятся работы примерно месяц, но точные сроки пока неизвестны, - написал анонимный пользователь в Телеграм-канале «AvtoNewsNN».

Как сообщает «Газпром газораспределение Нижний Новгород», в рамках программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы здесь проводится строительство участка распределительного газопровода, общая протяженность которого составит 7,7 км.

- Переходы через пр. Гагарина на двух участках трассы газопровода общей протяженностью 1,1 км будут выполнены методом горизонтально-наклонного бурения, что позволит не прекращать движения автотранспорта. Для выполнения строительных работ по ул. Бекетова потребуется частичное перекрытие автодороги, - объяснили в компании.

К слову, новый газопровод увеличит пропускную способность сети и повысит надежность газоснабжения. Благодаря этим работам появится возможность подключить новых потребителей в микрорайоне Большие Овраги, по улицам 3-я Ямская и Максима Горького, а также подключить IT-кампус. Предполагается, что строительные работы будут завершены в июле.