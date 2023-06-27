Виновнику ДТП с пятью погибшими у Стригинского моста стало плохо в суде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Водителю фуры, по вине которого в массовом ДТП у Стригинского моста погибло пять человек, стало плохо в суде. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

Напомним, страшная авария произошла днем 22 июня перед Стригинским мостом в Нижнем Новгороде. Там столкнулись сразу три фуры и легковушка. В результате фуры буквально подмяли под себя иномарку, превратив ее в груду металла. В ДТП погибли мужчина, две женщины и два ребенка, которым было по два с половиной месяца.

24 июня 61-летнего водителя автомобиля «ДАФ» задержали. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

А 26 июня мужчину заключили под стражу. Водитель большегрузной машины обвинялся в «Нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

– Я хочу обратиться к стороне пострадавших. Примите мои глубочайшие соболезнования. Я не специально это сделал. Если сможете, простите меня, – сказал водитель фуры на суде.

Когда судья вышел в совещательную комнату для принятия решения об избрания меры пресечения, 61-летний мужчина заявил, что ему стало плохо.

Несмотря на это, по решению суда виновника аварии арестовали. Два месяца он проведет в следственном изоляторе.