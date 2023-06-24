Водителя фуры задержали после ДТП с пятью погибшими в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Водителя фуры задержали после ДТП с пятью погибшими у Стригинского моста в Нижнем Новгороде. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

– Установлено, что 61-летний водитель автомобиля «ДАФ», двигавшийся в сторону Казани, совершил столкновение с автомобилем «Джили Атлас», который зажало между двух большегрузных машин. Стоящий перед легковым автомобилем большегруз, в свою очередь, совершил столкновение с еще одной фурой, – сказали в ведомстве.

Напомним, массовое ДТП случилось 22 июня. На месте аварии тогда скончались мужчина, две женщины и двое детей, которым не исполнилось и года. Все они находились в легковом автомобиле.

На данный момент водитель фуры задержан. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.

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