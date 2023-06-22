Машина всмятку, два человека погибли: Три фуры полностью раздавили легковушку у Стригинского моста в Нижнем Новгороде

Два человека погибли в массовой аварии с тремя фурами и легковушкой у Стригинского моста Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшная авария произошла днем 22 июня перед Стригинским мостом в Нижнем Новгороде – здесь столкнулись сразу три фуры и легковушка. В результате, фуры буквально подмяли под себя иномарку, превратив ее в груду металла. Чтобы вытащить тела погибших людей, на место пришлось вызывать грузовой эвакуатор.

- Авария произошла на 411 километре трассы М7, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Там столкнулись три фуры и легковой автомобиль. На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

По данным спасателей, в результате аварии погибли два человека. Сейчас их личности устанавливаются.

- Для извлечения людей из автомобиля специалисты на месте ожидают грузовой эвакуатор, чтобы растащить большегрузы, - рассказали спасатели.