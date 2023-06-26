В Нижнем Новгороде арестован виновник смертельной аварии на Стригинском мосту, где погибли пять человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде арестован 61-летний виновник смертельной аварии на Стригинском мосту. Сегодня по решению суда мужчина был заключен под стражу.

- С учетом позиции прокуратуры водителю большегрузной машины, участвовавшему в смертельном ДТП, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. – Мужчина обвиняется в «Нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ход расследования этого преступления находится на контроле прокуратуры.

Напомним, страшная авария произошла днем 22 июня перед Стригинским мостом в Нижнем Новгороде – здесь столкнулись сразу три фуры и легковушка. В результате, фуры буквально подмяли под себя иномарку, превратив ее в груду металла. Чтобы вытащить тела погибших людей, на место пришлось вызывать грузовой эвакуатор.

- Авария произошла на 411 километре трассы М7, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Там столкнулись три фуры и легковой автомобиль. На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В результате аварии погибли пять человек, в том числе четырехмесячный младенец.