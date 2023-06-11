Захар Прилепин видел обвиняемого во взрыве его автомобиля за день до покушения в Нижегородской области. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Писатель Захар Прилепин видел подозреваемого в подрыве его автомобиля за день до покушения в Нижегородской области. Об этом он рассказал в интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а сам писатель был доставлен в больницу с травмами.

По словам Захара Прилепина, за день до покушения он с дочкой выгуливал собак и со ста метров увидел незнакомого человека, идущего навстречу. За спиной у него был пустой рюкзак.

В поселке проживает немного людей, но тогда были майские праздники, и как раз приезжали отдыхающие. От этой встречи у писателя возникло подозрение.

В следующий раз он увидел этого человека на фотографии для опознания, которую показывали в больнице.

Ранее мы сообщали, что задержать подозреваемого в покушении удалось по горячим следам. Им оказался Александр Пермяков. Следственный комитет России предъявил ему обвинение в совершении «Террористического акта» и «Незаконном обороте оружия».

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