Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве машины Захара Прилепина, арестован на два месяца. Фото: Василий КРОТОВ

В Нижегородской области завершился суд по избранию меры пресечения Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля Захара Прилепина. Решением суда он заключен под стражу на два месяца.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а политик был доставлен в больницу с травмами. Вскоре по горячим следам удалось задержать и подозреваемого в покушении.

- Следственным комитетом России Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении «Террористического акта» и «Незаконном обороте оружия», - сообщили пресс-службе ведомства.

Заседание суда проходило в закрытом режиме и продолжалось почти два часа. Журналистов на заседание не пустили.

- По версии следствия, 6 мая 2023 года в поселке Пионерское Нижегородской области Пермяков осуществил подрыв автомобиля, на котором передвигались Прилепин и его товарищ, - рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. - В результате происшествия Прилепин получил множественные ранения, его товарищ погиб.

В ходе заседания суд постановил заключить Александра Пермякова под стражу сроком на два месяца. Ход и результаты расследования находятся на контроле Генеральной прокуратуры.

К слову, накануне сам Захар Прилепин пришел в сознание и рассказал о произошедшем покушении. По его словам, буквально за пять минут до взрыва из автомобиля вышла его дочь.

- Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат, - написал писатель в своем телеграм-канале. - Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то.

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