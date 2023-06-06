Отравившиеся сидром нижегородцы находятся в реанимации. Фото: Александр ГЛУЗ

Четверо жителей Нижегородской области, отравившиеся накануне паленым сидром, остаются в больнице. Они находятся в отделении реанимации больницы №33, с ними работают врачи.

- Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек, - прокомментировали в медучреждении. - Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков.

Как уточнили в региональном минздраве, симптомами отравления суррогатом являются тошнота, рвота, сильные головные боли, боли в животе и икроножных мышцах, судороги, мерцание или мушки перед глазами, двоение в глазах.

Напомним, волна отравлений прокатилась по регионам России накануне, 5 июня. Первые случаи были зафиксированы в Ульяновской области – там от напитка «Мистер Сидр» скончались 18 человек, 33 попали в больницу. Также пострадавшие есть в Самарской, Пензенской, Нижегородской областях и Удмуртии. В общей сложности на этот час 84 пострадавших. В Нижегородской области два летальных исхода - оба в Богородске.

В Нижнем Новгороде полицейские обнаружили склад с опасным сидром – вся продукция была изъята. Продолжаются проверки торговых точек, возбуждено уголовное дело.