Новый тротуар уложат на месте разлива водоёма на улице Рябцева в Нижнем Новгороде

Обход территории. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Новый тротуар появится на месте разлива водоёма, соединяющего улицу Рябцева с Московским шоссе, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Глава города Юрий Шалабаев провёл обход Московского района, проверяя состояние улиц, дорог и дворов. Взглянул мэр и на прославившийся на весь город тротуар у железнодорожной станции «Лесной городок». Там по весне произошёл разлив пруда и вскоре на месте тротуара появились деревянные поддоны, по которым местные жители вынуждены прыгать каждый день, словно в приключенческом фильме. А чуть позже в грязной и мутной воде, затопившей пешеходную дорожку, плескалась рыба.

– Вода, вопреки ожиданиям, так и не уходит – сам во время обхода района это увидел. Разумеется, так оставлять ситуацию нельзя, мы и не будем, – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Теперь специалистам инженерной защиты предстоит выяснить, почему водоём в этом году затопил тротуар. Затем начнутся работы по благоустройству. Тротуар поднимут, установят габионы и водопропускные трубы.

Напомним, что 77 проектов, предложенных жителями Нижнего Новгорода, будут реализованы в 2023 году в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать».