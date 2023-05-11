77 проектов будут реализованы в Нижнем Новгороде в рамках программы «Вам решать»

77 проектов, предложенных жителями Нижнего Новгорода, будут реализованы в 2023 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

77 проектов, предложенных жителями Нижнего Новгорода, будут реализованы в 2023 году в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать». Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

– Приятно, что в статусе Молодёжной столицы России на первом месте по востребованности оказались проекты в новой номинации «Молодёжная политика». В ней победили 32 инициативы, – подчеркнул мэр.

На втором месте по количеству проектов, которые будут реализованы, инициативы направления «Наши дороги» – 30 проектов.

Всего свыше 120 тысяч нижегородцев проголосовало за инициативы в рамках проекта «Вам решать!». А наибольшую активность при подаче заявок и в последующем голосовании за них проявили жители Автозаводского, Сормовского, Канавинского и Советского районов.

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов усилить контроль за отработкой обращений граждан. Интернет-пользователи просят убрать стихийные свалки, навести порядок на детских площадках или газонах и прочее. Юрий Шалабаев уверен, что важно своевременно реагировать на все поступающие сигналы.