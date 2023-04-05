«Форт Боярд» по-нижегородски: из-за подтопления нижегородцы вынуждены проходить полосу препятствий на пути к своим домам

В Московском районе Нижнего Новгорода затопленную дорожку закрыли поддонами. Фото: администрация Московского района

Каждый год в весеннюю пору с таянием снега в Нижнем Новгороде появляются подтопленные участки. Сильнее всего от этой проблемы страдают районы в заречной части города. Так, например, в Московском районе около железнодорожной станции «Лесной городок» затопило единственный подход к улице Рябцева. На этой пешеходной дороге каждый день немалый трафик, так как по ней срезают путь с Московского шоссе до микрорайонов Красные Зори и Калининский. Нижегородцы каждый день здесь ходят на работу и обратно, и это не считая пассажиров прибывающего на станцию поезда.

Как только дорога оказалась под водой, здесь появились деревянные поддоны, по которым местные жители вынуждены прыгать каждый день, словно в приключенческом фильме.

– «Форт Боярд» по-нижегородски, - так описал ситуацию местный житель, разместивший видео в сообществе «Мой Нижний Новгород».

Смеха ради автор даже прикрепил аудиодорожку с саундтреком из известного шоу, но ее пришлось убрать в целях соблюдения законодательства.

В администрации Московского района «КП-Нижний Новгород» констатировали — о проблеме знают, но пока решение только такое.

- В связи с резким потеплением поднялся уровень воды в естественном водоеме, что в результате вызвало подтопление дорожки. В настоящее время для удобства нижегородцев на подтопленном участке положили дополнительные секции деревянного настила, - рассказали в районной администрации.

О том, будут ли откачивать воду на указанном участке, в районной администрации не комментируют. А пока нижегородцы продолжают проходить полосу препятствий.