Проверка слуха: В луже, затопившей тротуары в Нижнем Новгороде, завелись караси. Фото: Мария СОРОКИНА

С утра 20 апреля нижегородские паблики облетели ролики, что лужи в Нижнем Новгороде достигли таких размеров, что в них завелась рыба. В качестве доказательства демонстрировался небольшой водоем, затопивший тротуары. На кадрах видно, как в грязной и мутной воде действительно плещется рыба. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» побывал у той самой «лужи» и выяснил, водится ли там рыба.

На самом деле речь идет о прославившемся на весь город тротуаре у железнодорожной станции «Лесной городок» в Московском районе. Рядом с этим тротуаром есть безымянный пруд, который летом за листвой деревьев практически не видно. Тем не менее, водоем отражен на карте и местные власти о нем знают. В этот раз по весне он разлился так, что полностью затопил тротуар. В районной администрации приняли решение сделать временную дорожку из поддонов, по которой нижегородцы прыгают до дома, словно в приключенческом фильме.

Речь идет о прославившемся на весь город тротуаре у железнодорожной станции «Лесной городок». Фото: Мария СОРОКИНА

- В качестве временной меры на подтопленном участке тротуара положили деревянный настил. В перспективе для решения проблемы прорабатывается вопрос поднятия уровня тротуара, - подтвердили в районной администрации.

Однако местные почему-то приняли природный водоем за лужу и, очевидно, очень удивились, что там водится рыба.

Здесь живут даже утки. Фото: Мария СОРОКИНА

Так ли это на самом деле? Отправляюсь на место с включенной камерой мобильного телефона. Судя по внешнему виду водоема, его и правда считают вонючей лужей. Вокруг мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, полиэтиленовые пакеты, окурки и прочие портящие пейзаж следы деятельности человека. Во всем этом плавают утки и бобры, ищут еду чайки и голуби, прыгают с ветки на ветку белые трясогузки. Только вот рыбы совсем не видно.

Вполне вероятно, что караси там все-таки водятся, но чтобы их увидеть, нужно или долго караулить, или прикормить. В любом случае можно быть точно уверенным, что вся эта живность водится вовсе не в луже, а в обычном городском пруду. Хоть и сильно замусоренном.