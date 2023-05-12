Движение на участке улицы Новой запретят в Нижнем Новгороде с 15 по 30 мая

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Движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Новой в Нижнем Новгороде. Речь идёт об участке дороги в районе домов 16А и 17Б. Проезд будет закрыт с 00:01 15 мая до 23:59 30 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Сообщается, что объезжать перекрытый участок можно по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы 40 лет Октября в Нижнем Новгороде. Речь идёт об участке дороги от проспекта Гагарина до дома №4 по улице Пятигорская. Проезд будет закрыт с 06:00 13 мая до 22:00 26 мая.

Также движение на участке улицы Коммуны приостановили в Нижнем Новгороде до 31 мая. Проезд перекрыт от дома №13 до дома №6/2 по улице Островского.

Кстати, скоростной поезд «Ласточка» между Нижним Новгородом и Иваново готовятся запустить с 1 июня. Электропоезд будет курсировать ежедневно.