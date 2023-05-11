Движение на участке улицы Коммуны приостановили в Нижнем Новгороде до 31 мая

Схема. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Коммуны в Нижнем Новгороде. Речь идёт об участке дороги от дома №13 до дома №6/2 по улице Островского. Проезд будет закрыт до 23:59 31 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Перекрытие дороги связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Сообщается, что объезжать перекрытый участок можно по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта по улице Ошарская в Нижнем Новгороде временно ограничат из-за продления Автозаводской линией метрополитена. В период с 00:01 6 мая до 23:59 15 мая перекрытым окажется дорога напротив дома №147А по улице Максима Горького.