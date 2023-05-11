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НовостиОбщество11 мая 2023 14:03

Движение на участке улицы 40 лет Октября приостановят в Нижнем Новгороде с 13 по 26 мая

Проезд ограничат от проспекта Гагарина до дома №4 по улице Пятигорская
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Схема. Фото: ЦОДД.

Схема. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы 40 лет Октября в Нижнем Новгороде. Речь идёт об участке дороги от проспекта Гагарина до дома №4 по улице Пятигорская. Проезд будет закрыт с 06:00 13 мая до 22:00 26 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Перекрытие дороги связано с ремонтными работами на трамвайных путях.

– Автобусы А-62, А-63, Т-82 будут следовать по Горной улице, Полярной улице, – уточнили в ведомстве. – По пути следования будут введены остановки.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Сообщается, что объезжать перекрытый участок можно по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение на участке улицы Коммуны приостановили в Нижнем Новгороде до 31 мая. Проезд перекрыт от дома №13 до дома №6/2 по улице Островского.