«Ласточку» между Нижним Новгородом и Иваново запустят с 1 июня

Ээлектропоезд «Ласточка». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоростной поезд «Ласточка» между Нижним Новгородом и Иваново готовятся запустить с 1 июня. Электропоезд будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Отправление с Московского вокзала Нижнего Новгорода намечено на 19:07, а прибытие в Иваново в 22:17. Из Иваново поезд будет уходить в 06:55, а прибывать в столицу Приволжья в 10:05.

– В дороге поезд будет находиться в среднем на два часа меньше поездов дальнего следования, курсирующих по маршруту сегодня, – подчеркнули представители ГЖД.

«Ласточка» будет делать остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.

Напомним, авиакомпания NordStar запустит из Нижнего Новгорода авиарейсы в Сочи и возобновит полеты в Норильск.

Рейсы в Сочи стартуют 18 мая. Самолеты будут отправляться из Нижнего Новгорода один раз в неделю по четвергам. Обратный рейс будет осуществляться в этот же день поздно вечером. Сочи станет новым направлением для NordStar из столицы Приволжья. Также с 28 апреля возобновятся полеты в Норильск.