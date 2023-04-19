Проспект Ленина и Гагарина в Нижнем Новгороде вошли в проект «Чистое небо» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках проекта «Чистое небо» планируется убрать лишние провода на участках проспекта Ленина и Гагарина. Этот вопрос рассмотрели в ходе состоявшегося 18 апреля заседания постоянной комиссии Городской думы по развитию города, строительству и архитектуре.

На заседании обсудили результаты капремонта линий наружного освещения в прошлом году и спланировали работы на 2023 год. В частности, в рамках проекта «Чистое небо» планируется перенести под землю провода на проспекте Ленина, от здания Горьковской железной дороги до парка «Дубки», а также на проспекте Гагарина, от площади Лядова до станции «Мыза».

В Нижнем Новгороде уже убрали большое количество проводов в центре города, сейчас планируют затронуть и спальные районы.

Напомним, проект "Чистое небо" реализуется в Нижнем Новгороде с 2021 года. Благодаря ему лишние провода уже исчезли с улиц Родионова, площади Сенной и Казанского шоссе, демонтировали троллейбусную линию на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Бринского. Также работы провели на территории Гребного канала и улицы Советской.