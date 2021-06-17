Ещё на 71 улице Нижнего Новгорода уберут провода по проекту «Чистое небо»

Число проводов сократится ещё на 71 улице Нижнего Новгорода. Не используемые провода и перетяжки уберут по проекту «Чистое небо». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Это совершенно новый проект, такого в Нижнем Новгороде еще не было. В рамках этого проекта планируется убрать под землю провода и заменить световые опоры, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для реализации этого проекта выбрана историческая часть города, территория на Гребном канале и улица Советская.

Напомним, что проекта «Чистое небо» проводится в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Так, в декабре 2020 года были демонтированы троллейбусные провода на площади Минина на участке от Дмитриевской башни до памятника Чкалову.

Троллейбусные провода демонтировали также на улицах Родионова и Большой Печерской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!