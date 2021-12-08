Проект "Чистое небо" продолжат на улице Родионова, площади Сенной и Казанском шоссе

Реализацию проекта "Чистое небо" продолжат от площади Сенной по улице Родионова и Казанскому шоссе. Проект подразумевает "очищение" неба от визуального шума: проводов электротранспорта, воздушных коммуникаций и кабелей. Их переносят под землю. Кроме того, под землёй они находятся в куда большей сохранности. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он также отметил, что на эти цели в бюджете города на 2022 год заложено почти 170 миллионов рублей.

– Вдоль улицы Родионова и Казанского шоссе планируется обустроить более 6 километров кабельной канализации, переложить под землю 10,6 километра воздушных коммуникаций, – рассказал глава Нижнего Новгорода. – Ещё три с лишним километра воздушных линий заменят кабельными подземными на проспекте Гагарина.

По его словам, нижегородцы уже не замечают переплетений проводов над головами, которые мешают видеть небо.

– Но посмотрите на обновлённую Кожевенную, на площадь Минина, на Варварскую – у улиц совсем другой вид после того, как основные коммуникации перенесли под землю. Эту работу надо продолжать, – уверен мэр.