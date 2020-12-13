В центре Нижнего Новгорода демонтируют троллейбусную линию
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Троллейбусная линия в центре Нижнего Новгорода будет демонтирована. А именно участок от площади Минина и Пожарского до улицы Бринского. Об этом сообщило издание Newsroom24 со ссылкой на администрацию города. Также в мэрии подчеркнули, что решение было принято совместно с нижегородским региональным правительством.
Его приняли в пользу проекта "Чистое небо". Проект призван сократить число проводов на улицах Нижнего Новгорода. Прежде контактная сеть, которая будет демонтирована, обеспечивала работу троллейбусов, идущих в направлениях от Кремля до Большой Печёрской, до улицы Родионова и до Верхних Печёр. Маршруты имели номера № 1 и № 26.
Городская администрация уточнила, что участок сетей от улицы Бринского до Верхних Печёр планируют сохранить, как минимум, на первое время, поскольку он связан с направлениями в сторону Кузнечихи.
В начала 2021 года демонтажные работы уже стартуют.
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