Экс-директору «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Югаю запросили 12 лет тюрьмы по делу о взятках. Фото: Газпром

Обвинение запросило 12 лет колонии для бывшего директора компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая, которого судят за взятки. Об этом во вторник пишет «Ъ-Приволжье».

По информации издания, также обвинение настаивает на том, что подсудимый должен заплатить штраф в размере 200 млн рублей.

Напомним, Вячеслава Югая обвиняют по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере» УК РФ. Он был задержан в июле 2020 года прямо на рабочем месте.

По версии следствия, бизнесмен вместе со своими подчиненными незаконно получал от своих поставщиков до 3% от общей суммы договоров. Откаты от подрядчиков брали в виде айфонов, телевизоров, кофемашин и другой бытовой техники и электроники.

Ранее были осуждены подельники Югая – они получили условные сроки.