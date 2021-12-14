Экс-директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай не признал вину во взяточничестве

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая. Теперь это дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, с 2016 по июль 2020 года гендиректор компании неоднократно получал взятки от фирм-контрагентов через посредников, являвшихся его подчиненными. Взамен он обещал им осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство.

- Всего следствием доказано 11 эпизодов взяточничества, - говорится в сообщении. – Общая сумма взяток превысила 6 миллионов рублей. Также он получал взятки в виде телевизоров, телефонов и иной электронной техники.

- Также, превышая свои должностные полномочия, в феврале 2020 года обвиняемый фиктивно устроил в возглавляемую им организацию свою супругу, - рассказали следователи. - В результате ей были незаконно получены денежные средства в сумме свыше 625 тысяч рублей.

По данным следствия, Вячеслава Югая обвиняют в восьми эпизодах «Получения взятки в особо крупном размере», двух эпизодах «Получения взятки должностным лицом» и «Превышении должностных полномочий». Сам мужчина свою вину так и не признал.