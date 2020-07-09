2020-07-09T11:08:04+03:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания гендиректора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая

Его обвиняют во взяточничестве [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: gazprom.ruФото: gazprom.ru
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7 июля 2020 года в Нижнем Новгороде был задержан генеральный директор ООО «Газпром трансгаз» Вячеслав Югай. Его увезли на допрос из собственного кабинета в разгар рабочего дня. Видео с места событий опубликовало региональное УФСБ.

Позже выяснилось, что Югай стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере» УК РФ.

По версии следствия, в этом году бизнесмен вместе со своими подчиненными – начальником службы эксплуатации здания и сооружения Константином Минихом и главой одного из отделов корпорации – незаконно получали от своих поставщиков до 3% от общей суммы договоров. Это выяснилось, когда саратовский предприниматель передал им электронику на сумму 450 тысяч рублей и 200 тысяч рублей сверху наличными. Все это Югай вместе со своими сообщниками вымогали от фирмы за выплату неустойки. Для передачи взятки они использовали одного из своих сотрудников.

8 июля суд предъявил Югаю обвинение и заключил под стражу. Такое же решение было вынесено в отношении Миниха. Еще двое фигурантов находятся под домашним арестом.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Ведется расследование.

Задержание гендиректора ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород .Видео: УФСБ по Нижегородской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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