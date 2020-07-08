Стали известны подробности задержания генерального директора ООО «Газпром трансгаз» Вячеслава Югая

8 Июль 2020 2020-07-08T16:30:15+03:00

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Генеральный директор газотранспортной организации подозревается в совершениипреступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Как сообщает источник, в 2020 году года генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» совместно с начальником управления МТС Константином Минихом и начальником одного из отделов предприятия незаконно получал от поставщиков от 1% до 3% от общей суммы договоров.

В частности, предприятие заключило контракт с одной из саратовских фирм, а когда та не исполнила контракт и «влетела» на неустойку более чем в 1,2 миллиона рублей, подозреваемые затребовали и получили технику на 450 тысяч рублей и 200 тысяч рублей в денежной форме.

Технику саратовцы передали, а при получении денег посредник от «Газпром трансгаза» был задержан правоохранительными органами в селе Починки.

Электронная техника передана генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», а посредник при получении взятки в сумме 200 тысяч рублей задержан в июне 2020 года в поселке Починки Нижегородской области.

Миних заключен под стражу, еще двое участников схемы находятся под домашним арестом. В ближайшее время Югаю будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU