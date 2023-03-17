171 ПВР развернут в Нижегородской области при необходимости во время паводка

Спасатели эвакуируют жителей затопленных домов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижегородской области для эвакуации людей в период половодья при необходимости могут развернуть 171 пункт временного размещения. Однако в этом году речи о неблагоприятном развитии паводковой обстановки не идет. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов во время пресс-конференции 17 марта.

В этих ПВР смогут разместиться 43 627 человек.

– Для эвакуации населения спланировано 509 единиц наземного транспорта, а также 137 единиц плавательных средств, – уточнил специалист.

Напомним, что наибольшая вероятность подтоплений во время паводка прогнозируется в Гагинском и Кстовском районах.

Также 138 населенных пунктов Нижегородской области могут оказаться в зоне подтопления во время паводка. Здесь находится более 4,5 тысячи жилых домов.

Лед сойдет с рек в Нижегородской области уже в апреле: с 1 по 10 число ожидается вскрытие Оки, а во второй половине месяца от льдового покрытия освободится и Ветлуга.

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