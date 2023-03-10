Ликвидатора «Черной дыры» в Дзержинске просят признать банкротом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ликвидатора свалки химических отходов «Черная дыра» под Дзержинском «ГазЭнергоСтрой» просят признать банкротом. Соответствующий иск направило предприятие «Химсервис» в московский Арбитражный суд, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Напомним, три нижегородские свалки – шламонакопитель «Белое море», свалка промышленных отходов «Черная дыра» и полигон «Игумново» начали ликвидировать несколько лет назад. Их подрядчиком выбрали «ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии». Однако работы на объекте «Черная дыра» не были завершены, на территории было ликвидировано лишь 20% отходов. И в ноябре 2022 года суд Москвы арестовал президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает издание «Коммерсантъ-Приволжье», ликвидаторы «Черной дыры» арендовали у «Химсервиса» земельный участок и здание, накопив 1,5 млн рублей долгов. После этого организация просто перестала выходить на связь. Стоит отметить, что госконтракт с подрядчиком еще не расторгнут