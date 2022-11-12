Суд в Москве арестовал ликвидатора «Черной дыры» в Дзержинске.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца президента корпорации «Газэнергострой» Сергея Чернина. Данная компания занималась ликвидацией «Черной дыры» в Дзержинске Нижегородской области.
- Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Чернина меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает РИА Новости. -
Срок ареста установлен до 10 января.
Как сообщается, мужчину обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. Напомним, ранее нарушения в ликвидации объекта загрязнения обнаружила Счетная палата России.
- На объекте «Черная дыра» подрядчик ликвидировал две из трех фракций отходов, - отметил аудитор Счетной палаты Данил Шилков. - Это жидкий и пастообразный слои, на которых приходилось всего 20% объема отходов. Остальные 80% – твердые – остались в земле без дополнительных мер по устранению их влияния на экологию.
По данным ведомства, химический и компонентный состав отходов объекта в паспортах и проектной документации не совпадают. А апробация термического обезвреживания прошла на установке, которая не является аналогом технологии и оборудования, применяемого затем на объекте «Черная дыра».