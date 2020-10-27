Счетная палата нашла нарушения в ликвидации «Черной дыры», но подрядчик просит пересмотреть выводы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Долгое время три нижегородские свалки – шламонакопитель «Белое море», свалка промышленных отходов «Черная дыра» и полигон «Игумново» - считались одной из печальных достопримечательностей региона. Несколько лет назад началась ликвидация этих объектов. Однако сегодня «Черная дыра» снова оказалась в центре внимания.

- На объекте «Черная дыра» подрядчик ликвидировал две из трех фракций отходов, - отметил аудитор Счетной палаты Данил Шилков. - Это жидкий и пастообразный слои, на которых приходилось всего 20% объема отходов. Остальные 80% – твердые – остались в земле без дополнительных мер по устранению их влияния на экологию.

По данным ведомства, химический и компонентный состав отходов объекта в паспортах и проектной документации не совпадают. А апробация термического обезвреживания прошла на установке, которая не является аналогом технологии и оборудования, применяемого затем на объекте «Черная дыра». Информацию о затянувшихся сроках ликвидации уже прокомментировали в региональном правительстве.

- Два объекта - «Белое море» и «Игумново» были рекультивированы в сроки, установленные контрактом, - пояснили в ведомстве. - Причиной увеличения сроков проведения работ на «Черной дыре», по данным подрядчика, стали изменения физико-химических свойств отходов и их дополнительные объёмы. Все это выявилось в ходе проведения работ.

К слову, все эти мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба не имеют аналогов по масштабу и сложности в новейшей истории России. При их подготовке было пройдено много экспертиз и согласований. Это отразилось на сроках реализации. Тем временем представители подрядчика попросили пересмотреть выводы, сделанные Счетной палатой.

- Проанализировав отчет Счетной Палаты РФ, ООО «Газэнергострой – Экологические технологии» обратилась к ее председателю Алексею Кудрину с просьбой повторно изучить результаты проверки, - отметили в компании. - У корпорации есть аргументированная позиция, основанная на проведенных исследованиях и успешно завершенных работах по ликвидации шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО «Игумново». Все мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического вреда проводятся в пределах твердой цены контракта по утвержденной смете.