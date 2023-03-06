Подготовка к заливке свай для котлована началась на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Фото: t.me/metroHH

На площади Сенной в Нижнем Новгороде стартовала подготовка к заливке свай для строительства котлована будущей станции метрополитена. Об этом сообщает ГУММиД.

Сваи станут опорой для ограждающей конструкции стартового котлована, после устройства каркаса которого здесь начнутся земляные работы. На улице Горького, где также параллельно ведутся работы, сваи начали устанавливать в начале февраля.

Строить тоннели метро будут с помощью специального оборудования. Всего при продлении Автозаводской ветки метро будет задействовано три щита, один из которых – «Владимир» – пройдет от станции «Горьковская» до площади Свободы.

Как сообщалось ранее, с 28 февраля на площади Сенной начала поэтапно меняться схема движения транспорта и пешеходов. В частности, было закрыто движение по улице Сеченова, но при этом открылась новая временная дорога, идущая параллельно Большой Печерской.