Схема движения в районе площади Сенной изменится с 28 февраля. Фото: Нижегородский метрополитен

Схема движения в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде полностью изменится с 28 февраля. Нововведения коснуться как автомобилистов, так и пешеходов. Об этом сообщается в телеграм-канале нижегородского метрополитена.

В предстоящий вторник перекроют для автомобилей улицу Сеченова – там начались работы по обустройству стартового котлована метро. В это же время откроется новая временная дорога, идущая параллельно Большой Печерской к канатной дороге.

С 14 марта улица Сеченова закроется и для пешеходов. Обойти можно будет по Большой Печерской или вдоль временной дороги.

С 14 апреля остановка общественного транспорта от улицы Сеченова будет перенесена ближе к площади Сенной. Здесь установят новый светофор и закроют тротуар по одной стороне вдоль Большой Печерской.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет строительство двух станций метро – «Сенная» и «Площадь Свободы», которые станут продолжением Автозаводской ветки. Окончание строительство запланировано на 2025 год.