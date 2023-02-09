Первую сваю котлована забивают для продления метро в Нижнем Новгороде

Первую сваю котлована заливают для продления метро в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал «МетроНН»

Первую сваю котлована забивают для новых станций метро на улице Горького в Нижнем Новгороде. Об сообщают в телеграм-канале «МетроНН».

По словам начальника участка монолитных работ ГК «Моспроект-3» Сергея Патрушева, всего будет установлено 210 свай. Они станут опорой для ограждающей конструкции стартового котлована. И после устройства каркаса котлована здесь начнутся земляные работы на глубине до 12 метров.

- Начинается по-настоящему важный, но «шумный» этап работ. Но мы ведь помним, что неудобства временны, а комфорт навсегда! – отметили в пресс-службе.

Напомним, строительство котлована для продления метрополитена стартовало в Нижнем Новгороде днем 19 января 2023 года.