Строителям трассы М-12 выплатили задержанную зарплату в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строителям трассы М-12, объявившим забастовку в Бутурлинском районе Нижегородской области, выплатили задержанную зарплату в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда по региону.

Напомним, в Нижегородской области около 1500 строителей трассы М-12 объявили забастовку. Причиной стала задержка зарплаты более чем на 15 дней. Тогда председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

И через некоторое время китайский подрядчик объяснил, почему строителям трассы М-12 в Нижегородской области задержали зарплату. Главной причиной было недопонимание.

Согласно информации, перед 2 934 работниками был долг за декабрь 2022 года на сумму более 20 млн. рублей и за январь 2023 года - более 55 млн. рублей.

- В адрес работодателя ООО «СиАрСиСи Рус» Гострудинспекцией в Нижегородской области было направлено предостережение, - отметили в пресс-службе.