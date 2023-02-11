Около 1500 строителей трассы М-12 в Нижегородской области объявили забастовку из-за задержки зарплаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области около 1500 строителей трассы М-12 объявили забастовку. Причиной стала задержка зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Нижегородской области.

- Около 1500 рабочих ООО «СиАрСиСи Рус», работающих вахтовым методом в Бутурлинском районе Нижегородской области на строительстве трассы М-12, уведомили работодателя о забастовке, - рассказали в инспекции. – Причиной стала задержка зарплаты более чем на 15 дней.

По данным ведомства, в настоящее время государственной инспекцией труда принимаются меры инспекторского реагирования в связи с данным инцидентом.

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