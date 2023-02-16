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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:09

Подрядчик объяснил причины задержки зарплаты строителям трассы М-12 в Нижегородской области

Зарплату задержали более чем на 15 дней
Павел МАЙОРОВ
Подрядчик объяснил причины задержки зарплаты строителям трассы М-12 в Нижегородской области

Подрядчик объяснил причины задержки зарплаты строителям трассы М-12 в Нижегородской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Китайский подрядчик объяснил, почему строителям трассы М-12 в Нижегородской области задержали зарплату. Главной причиной является недопонимание. Об этом сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати».

По словам заместителя руководителя службы безопасности ООО «СиАрСиСи Рус», слабое знание российских законов китайскими коллегами породило вопросы, а работа через переводчиков – недопонимание. Кроме того, компания перешла с одного банка на другой. В результате технического сбоя на две недели был задержан аванс.

Напомним, около 1500 строителей трассы М-12, работающих вахтовым методом в Бутурлинском районе, объявили забастовку из-за задержки зарплаты более чем на 15 дней. После этого Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

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