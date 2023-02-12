Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за невыплаты зарплаты строителям трассы М-12 в Нижегородской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за невыплаты заработной платы строителям трассы М-12 в Нижегородской области. Об этом стало известно в сообществе ВКонтакте «Информационный центр СК России».

Около 1500 строителей новой федеральной трассы М-12 объявили забастовку из-за задержки зарплаты более чем на 15 дней.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело по данному факту. Кроме того, необходимо также предоставить промежуточные и окончательные результаты расследования.

Центральный аппарат ведомства проконтролирует исполнение поручения.

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