Младенец, выживший при отравлении семьи угарным газом в Сормове, переведен из реанимации в стационар

Ребенок был доставлен в отделение реанимации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Младенец, который отравился угарным газом вместе с семьей в Сормовском районе Нижнего Новгорода, переведен из реанимации в стационар. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в нижегородской областной детской клинической больнице, где пострадавший проходит лечение.

- По состоянию на 27 февраля ребенок продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь в условиях стационара. Медики оценивают его состояние как стабильное, - проинформировали в медучреждении.

Напомним, 22 февраля появилась информация, что семья из пяти человек, находясь в своей квартире на улице Гаугеля, отравилась угарным газом. В результате выжил только четырехмесячный мальчик. Его родители, а также брат и сестра были обнаружены без признаков жизни.

- Пострадавшего ребенка с признаками отравления угарным газом госпитализировали в отделение интенсивной терапии и реанимации детской областной клинической больницы, - сообщили на городской станции скорой медицинской помощи.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

- В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, а также были ли соблюдены необходимые условия безопасной эксплуатации газовых коммуникаций, - подчеркнули в СУ СКР по региону.

Со своей стороны прокуратура региона также организовала проверку.