Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 15:12

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова назначена замглавы Минобрнауки РФ

Об этом сообщила глава Росмолодежи
Полина ШИБАЛКИНА
Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова назначена замглавы Минобрнауки РФ.

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова назначена замглавы Минобрнауки РФ.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова назначена заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, опубликовав фотографию распоряжения Правительства РФ.

Еще в январе 2023 года стало известно о том, что Ольга Петрова может занять пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации. Но сама Ольга Петрова отказалась комментировать возможный переход.

- Уверена, на новой должности Ольга проявит свой накопленный опыт и профессионализм. И продолжит курс на кооперацию молодёжной политики, образовательной и воспитательной деятельности в вузах, который проложил её предшественник, - отметила Ксения Разуваева.

Стоит отметить, в январе 2021 года Ольга Петрова была назначена исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. До этого она работала в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, в том числе проректором по учебной работе.