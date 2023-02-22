Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова назначена замглавы Минобрнауки РФ. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова назначена заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, опубликовав фотографию распоряжения Правительства РФ.

Еще в январе 2023 года стало известно о том, что Ольга Петрова может занять пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации. Но сама Ольга Петрова отказалась комментировать возможный переход.

- Уверена, на новой должности Ольга проявит свой накопленный опыт и профессионализм. И продолжит курс на кооперацию молодёжной политики, образовательной и воспитательной деятельности в вузах, который проложил её предшественник, - отметила Ксения Разуваева.

Стоит отметить, в январе 2021 года Ольга Петрова была назначена исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. До этого она работала в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, в том числе проректором по учебной работе.