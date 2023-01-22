Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова может стать замминистром образования РФ

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. ФОТО: Кирилл Мартынов

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова займёт пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации. По информации telegram-канала «ВОВК», официально об этом объявят в ближайшее время.

- Таким образом, в федеральном минобре будут сразу два зама - нижегородца, - уточняется в telegram-канале.

Так, в сентябре 2022 года экс-министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная заняла пост замминистра культуры Российской Федерации.

А в октябре 2022 года нижегородка Дарья Кирьянова была назначена на должность заместителя министра науки и высшего образования РФ. Порядка 20 лет Дарья Кирьянова работала в сфере цифровых технологий, в том числе на руководящих должностях в компании "Интел".

Напомним, что в январе 2021 года Ольга Петрова назначена исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

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