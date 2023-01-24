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НовостиПолитика24 января 2023 11:19

Ольга Петрова отказалась комментировать возможный переход в Минобрнауки РФ

24 января глава нижегородского минобра встречалась с представителями СМИ
Авторы (2):
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ольга Петрова отказалась комментировать возможный переход в Минобрнауки РФ.

Ольга Петрова отказалась комментировать возможный переход в Минобрнауки РФ.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова отказалась комментировать возможный переход в Минобрнауки РФ. Такой вопрос ей был задан в ходе встречи с представителями СМИ 24 января.

- Сегодня тема нашей встречи - год наставника в Нижегородской области. Давайте об этом говорить, - поспешила уйти от этого разговора Ольга Петрова.

Информация о возможной отставке Ольги Петровой с поста главы регионального минобра появилась в минувшие выходные. По информации telegram-канала «ВОВК», она займет пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации – якобы об этом должны объявить в ближайшее время.

Ранее в Минобр РФ перешла еще одна нижегородская чиновница Надежда Преподобная, которая возглавляла региональный минкульт в 2018-2020 годах.