Ольга Петрова отказалась комментировать возможный переход в Минобрнауки РФ. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова отказалась комментировать возможный переход в Минобрнауки РФ. Такой вопрос ей был задан в ходе встречи с представителями СМИ 24 января.

- Сегодня тема нашей встречи - год наставника в Нижегородской области. Давайте об этом говорить, - поспешила уйти от этого разговора Ольга Петрова.

Информация о возможной отставке Ольги Петровой с поста главы регионального минобра появилась в минувшие выходные. По информации telegram-канала «ВОВК», она займет пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации – якобы об этом должны объявить в ближайшее время.

Ранее в Минобр РФ перешла еще одна нижегородская чиновница Надежда Преподобная, которая возглавляла региональный минкульт в 2018-2020 годах.